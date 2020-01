MAINE, USA — Androscoggin County:

2 N Auburn 6.1 in 0842 AM 01/19 Public

Wales 6.0 in 0827 AM 01/19 Public

4.0 SE Poland 5.6 in 0700 AM 01/19 COOP

2 E Lewiston 5.5 in 0720 AM 01/19 Trained Spotter

Lisbon 0.6 S 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Turner 5.5 in 0700 AM 01/19 COOP

Winthrop 9.4 W 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

2 W Auburn 5.0 in 0810 AM 01/19 Trained Spotter

Auburn 2.1 NNW 5.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Cumberland County:

1 ESE Raymond 6.3 in 0649 AM 01/19 Trained Spotter

4 WSW New Gloucester 6.1 in 0818 AM 01/19 NWS Employee

New Gloucester 3.0 SE 5.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

1 N Cumberland 5.8 in 0543 AM 01/19 Public

1 ENE Westbrook 5.6 in 0801 AM 01/19 NWS Employee

1 SSW Brunswick 5.6 in 0504 AM 01/19 Trained Spotter

Freeport 5.5 in 0851 AM 01/19 Public

2 SE New Gloucester 5.5 in 0750 AM 01/19

South Portland 1.7 S 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Cumberland Center 4.4 NW 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Portland Jetport 5.4 in 0743 AM 01/19 ASOS

2 WSW Falmouth 5.3 in 0822 AM 01/19 NWS Employee

Gray NWS Office 5.1 in 0743 AM 01/19 Official NWS Obs

Bridgton 5.0 in 0852 AM 01/19 Public

5 S Bridgton 5.0 in 0655 AM 01/19

Franklin County:

New Sharon 2.0 NW 5.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

0.9 E New Sharon 5.7 in 0700 AM 01/19 COOP

Temple 1.8 W 5.5 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Kennebec County:

Waterville 6.8 in 0835 AM 01/19 Public

1 NW Farmingdale 6.7 in 0808 AM 01/19

Mount Vernon 6.5 in 0846 AM 01/19 Public

South China 6.5 in 0837 AM 01/19 Public

Belgrade 6.5 in 0826 AM 01/19 Broadcast Media

Sidney 2.6 NNW 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Wayne 3.2 SSE 5.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Clinton 3.7 in 0400 AM 01/19

Knox County:

Union 3.0 NW 5.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Hope 5.5 in 0700 AM 01/19 Trained Spotter

Union 3.0 W 5.0 in 0653 AM 01/19 COCORAHS

Rockland 1.4 E 3.3 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

Lincoln County:

Wiscasset 6.0 in 0850 AM 01/19 Public

Newcastle 2.1 SW 6.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Trevett 0.3 NE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

1 SSE Alna 5.0 in 0806 AM 01/19 Trained Spotter

Dresden 1.5 NW 4.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Oxford County:

Lovell 6.0 in 0828 AM 01/19 Public

Bethel 6 SSE 5.5 in 0649 AM 01/19 COOP

4 SSW Otisfield 5.1 in 0814 AM 01/19 NWS Employee

1.5 E Hartford 4.8 in 0700 AM 01/19 COOP

1 W Otisfield 4.8 in 0655 AM 01/19 Trained Spotter

Bryant Pond 4.6 in 0811 AM 01/19 Trained Spotter

Sagadahoc County:

Topsham 3.7 NE 5.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

2.3 NW Bath 5.0 in 0700 AM 01/19 COOP

Somerset County:

The Forks 8.0 in 0851 AM 01/19 Public

Cornville 6.5 in 0853 AM 01/19 Public

Mercer 6.0 in 0850 AM 01/19 Public

3.6 W Rockwood 6.0 in 0700 AM 01/19 COOP

North New Portland 0.3 WSW 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Rockwood 7 SSE 5.5 in 0700 AM 01/19 COOP

1.9 S Harmony 4.5 in 0700 AM 01/19 COOP

Waldo County:

Prospect 2.6 W 5.5 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

Belmont 2.7 SSE 5.5 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

York County:

2 W York 6.4 in 0824 AM 01/19 Broadcast Media

York 5.2 N 6.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

2.6 SW Ogunquit 6.4 in 0700 AM 01/19 COOP

5 NNW Acton 6.0 in 0800 AM 01/19

Biddeford 1.5 NNE 6.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

2 NE Kennebunk 5.8 in 0443 AM 01/19 Trained Spotter

2 NE Kennebunk 5.8 in 0445 AM 01/19 Trained Spotter

Hollis Center 5.4 NW 5.6 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Acton 2.7 NW 5.6 in 0530 AM 01/19 COCORAHS

Cornish 5.6 ESE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

North Waterboro 1.2 NE 5.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Parsonsfield 3.9 NE 4.0 in 0720 AM 01/19 COCORAHS

Aroostook County:

New Limerick 4.5 in 0621 AM 01/19 Public

1 N Caribou 2.4 in 0706 AM 01/19 Official NWS Obs



Hancock County:

Brooklin 2.9 in 1205 AM 01/19 Trained Spotter

Penobscot County:

2 WNW Bangor 3.6 in 0707 AM 01/19 FAA Contract Obs

Washington County:

2 ENE Marshfield 5.0 in 0604 AM 01/19 Trained Spotter

RELATED: Storm drops several inches of snow; cold weather ahead

RELATED: The Arctic is open for business: Now the bitter cold

RELATED: Weekend Mountain Report: 01-18-2020