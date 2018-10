(NEWS CENTER Maine) — Here's a county-by-county summary of unofficial snowfall reports from the National Weather Service offices in Caribou and Gray, Maine for Oct. 23-24, 2018.

The area with the most snow so far from this pre-Halloween dustin' was Upton with 12".

MAINE

...Aroostook County...

Bridgewater 3.0 in 1130 AM 10/24 46.43N/67.84W

Sherman 3.0 in 0930 AM 10/24 45.87N/68.42W

Silver Ridge 2.5 in 1000 AM 10/24 45.81N/68.33W

...Franklin County...

Rangeley 2nw 5.3 600 AM 10/24 Co-Op Observer

Rangeley 5.0 701 AM 10/24 Social Media

Carrabassett Valley 3.5 808 AM 10/24 Social Media

1 ENE Rangeley 3.0 600 AM 10/24 Co-Op Observer

...Oxford County...

Upton 12.0 900 AM 10/24 Social Media

6 SSE Bethel 2.8 719 AM 10/24 Co-Op Observer

Gilead 2.0 648 AM 10/24 Social Media

...Penobscot County...

East Millinocket 2.5 in 1100 AM 10/24 45.63N/68.58W

3 E Millinocket 1.0 in 0700 AM 10/24 45.65N/68.64W

Milford 0.5 in 0700 AM 10/24 44.94N/68.64W

Bangor Fss T in 0800 AM 10/24 44.80N/68.81W/188

...Piscataquis County...

East Sangerville 1.0 in 0700 AM 10/24 45.14N/69.28W/635

Dover-Foxcroft T in 0700 AM 10/24 45.19N/69.18W/307

...Somerset County...

Jackman 2.1 700 AM 10/24 Co-Op Observer

Brassua Lake 0.5 700 AM 10/24 Co-Op Observer

Moosehead Lake 0.5 700 AM 10/24 Co-Op Observer

...Waldo County...

Liberty 3.0 1030 AM 10/24 Social Media

...Washington County...

Topsfield 1.7 in 0700 AM 10/24 45.43N/67.72W/620

NEW HAMPSHIRE

...Coos County...

1 NW Randolph 12.0 1043 AM 10/24 Trained Spotter

1 NE Randolph 11.0 700 AM 10/24 CoCoRaHS

3 N Berlin 11.0 900 AM 10/24 Social Media

Stewartstown 5.0 1124 AM 10/24 Diamond Pond

Milan 3.0 717 AM 10/24 Social Media

Clarksville 3.0 1121 AM 10/24 Trained Spotter

Gorham 2.5 1205 PM 10/24 Trained Spotter

Berlin 2.5 717 AM 10/24 Co-Op Observer

Pinkham Notch 2.0 528 AM 10/24 Co-Op Observer

