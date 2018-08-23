MARINADE
1/4 CUP LIME JUICE
1/3 CUP TEQUILA
1 TBS CHOPPED GARLIC
1 TBS GROUND CHIPOTLE IN ADOBO
2 TBS GROUND CUMIN
2 TBS CHOPPED CILANTRO
1 TBS CHOPPED SCALLIONS
1 tsp BLACK PEPPER
½ tsp KOSHER SALT
PLACE ALL INGREDIENTS IN A MIXING BOWL AND BLEND WELL
CHIPOTLE MAYO
½ CUP MAYO
2 TBS CHOPPED CILANTRO
2 TBS LIME JUICE
1 tsp-1 Tbs PUREED CHIPOTLE IN ADOBO
1 tsp KOSHER SALT
PLACE ALL INGREDIENTS IN A MIXING BOWL AND BLEND WELL
Marinade Instructions
- 10-12 OZ FRESH MAHI-MAHI (Serves two)
- SKIN THE MAHI-MAHI AND SLICE THE FISH INTO ¾ INCH SLICES AND PLACE IN MARINADE OVERNIGHT OR UNTIL READY TO GRILL
Grilling Instructions
- GRILL MARINATED MAHI-MAHI PIECES OVER DIRECT HEAT ON A WOOD OR GAS GRILL, TURNING AFTER 2 MINUTES UNTIL JUST COOKED THROUGH APROX. 4-5 MINUTES (THEY CAN BE COOKED IN THE OVEN IF YOU DON’T HAVE A GRILL)
- ABOUT A MINUTE BEFORE THE MAHI-MAHI IS DONE, PLACE TWO FRESH CORN TORTILLAS ON THE GRILL AND FLIP AFTER 1 MINUTE
- PLACE TWO CORN TORTILLAS PER PERSON ON A PLATE AND PLACE 2 TBS OF SHREDDED WHITE AND RED CABBAGE ON EACH TORTILLA
- PLACE MAHI-MAHI ON TOP OF THE CABBAGE
- PLACE 2-3 TBS SALSA OVER THE MAHI-MAHI PIECES AND TOP WITH CHIPOTLE MAYO AND FRESH CILANTRO SPRIGS
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